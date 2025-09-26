Israel rechaza la nueva lista de la ONU sobre 158 empresas en asentamientos ilegales

"Esta base de datos quiere servir de 'lista negra' contra negocios que no han hecho nada malo, ya que la ley internacional no contempla una prohibición general de actividades empresariales en áreas de conflicto", indicó la misión israelí ante la ONU en Ginebra en un comunicado a través de su cuenta oficial en X.

La misión acusó a la oficina de la ONU de "seguir malgastando recursos de Naciones Unidas para manchar la imagen de Israel" y defendió que las empresas del país (138 de ellas han sido incluidas en la lista) "están en la primera línea de la innovación, el desarrollo y el crecimiento".

La lista incluye 90 firmas ya presentes en la anterior versión de 2023 y 68 nuevas, mientras que siete que figuraban hace dos años han sido retiradas.

Además de las 138 empresas israelíes, aparecen seis de Estados Unidos, cuatro de España, dos de Francia y otras tantas de Reino Unido, junto a una firma luxemburguesa, una neerlandesa, una china, una alemana, una canadiense y una portuguesa.

