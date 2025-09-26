Italia desmantela gran red que pirateaba plataformas audiovisuales con 900.000 usuarios

La Fiscalía de la ciudad de Catania (sur), que ha llevado a cabo la investigación, ha ordenado el arresto de ocho personas en Italia y en otros países no especificados, todos acusados de los delitos de asociación criminal y fraude informático, entre otros.

La operación, una ramificación de otra de gran envergadura del año 2022, ha permitido confirmar "la existencia de una asociación criminal organizada en modo jerárquico" y con "responsables" en Catania, Roma, Brescia (norte) y en el extranjero.

Los investigadores apuntan en un comunicado que este "clan" distribuía a una cantidad "elevadísima" de usuarios contenidos de plataformas como Sky, Dazn, Mediaset, Amazon Prime o Netflix a través de un sistema IPTV (televisión por protocolo de internet) ilegal que brindaba "ganancias mensuales estimadas en millones de euros".

Las personas arrestadas han sido consideradas como "una especie de cúspide del mercado ilegal del 'streaming' italiano' que, además de dirigir la organización, decidía el precio de los abonos, la suspensión del servicio o la modalidad de su distribución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Todo gestionado mediante numerosos servidores de empresas extranjeras, identidades ficticias y con comunicaciones criptadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La dimensión de esta red es "ingente", según las autoridades italianas, ya que durante los meses en los que se investigó obtuvo beneficios por cerca de 10 millones de euros e hizo perder más de 30 millones de euros mensuales a las plataformas audiovisuales.

Pero también porque el contenido que ofrecía representaba el 70 % del 'streaming' ilegal italiano y contaba con más de 900.000 usuarios, según la Fiscalía.