Italia sanciona con más de 900 millones de euros a petroleras por acordar un precio 'bio'

Esta acción supone un "acuerdo restrictivo de la competencia" en Italia, según advirtió la AGCM este viernes en un comunicado.
Las afectadas son las compañías petrolíferas más importantes que operan en Italia, Eni, Esso, IP, Q8, Saras y Tamoil (esta última compró en 2021 toda la red en el país de Repsol).
En concreto, Eni deberá pagar 336.214 euros (392.000 dólares), Esso 129.363 euros (151.000 dólares), IP 163.669 euros (191.000 dólares), Q8 un total de 172.592 euros (201.000 dólares), Saras 43.788 euros (51.100 dólares) y Tamoil 91.029 euros (106.200 dólares).
La investigación del ente antimonopolio italiano ha confirmado que esas seis petroleras se habían coordinado para determinar el valor de un compuesto bio que se usa en los carburantes para cumplir la legislación vigente y que figura en su precio final.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
El valor de este compuesto ha pasado de este modo de 20 a 60 euros por metro cúbico entre 2019 y 2023.
La AGCM considera que las petroleras han impulsado varios aumentos de precio "determinados por el intercambio de información directa o indirecta" entre ellas.