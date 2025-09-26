Italia sanciona con más de 900 millones de euros a petroleras por acordar un precio 'bio'

Roma, 26 sep (EFE).- La Autoridad Garante del mercado en Italia (AGCM) ha sancionado a seis petroleras, entre estas Eni o Tamoil, con una multa 936 millones de euros (1.092 millones de dólares) por acordar el valor del componente 'bio' que se usa en el carburante.