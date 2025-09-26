Italia suma 48 muertos por virus del Nilo Occidental, el peor dato desde 2022

El aumento de contagios y muertes sitúa a 2025 como uno de los años más críticos desde que se hace seguimiento sistemático de esta enfermedad y se aproxima a las cifras de 2018 y 2022, cuando se notificaron 618 casos con 49 fallecidos y 728 casos con 51 muertes, respectivamente.

En comparación con temporadas anteriores, en 2024 se registraron 484 casos, de los cuales 266 fueron en forma neuroinvasiva, con un total de 36 fallecimientos, mientras que en 2023 se notificaron 394 casos (195 neuroinvasivos) y 32 muertes.

De los 680 casos confirmados en 2025, 321 se manifestaron en forma neuroinvasiva, la variante más grave de la enfermedad, mientras que otros 296 presentaron fiebre.

Las regiones más afectadas por la forma neuroinvasiva son Lacio, cuya capital es Roma, con 83 casos y 17 fallecidos, y Campania (sur), que registra 79 casos y 14 muertes.

La tasa de letalidad, calculada sobre los casos neuroinvasivos, se sitúa en el 14,9 %, una cifra inferior al 20 % registrado en 2018, pero superior al 14 % del año pasado.

El virus, transmitido por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales, está presente actualmente en 57 provincias distribuidas en 15 regiones del país, especialmente en el norte y centro.

Las autoridades sanitarias italianas recomiendan medidas de prevención como el uso de repelente, ropa que cubra brazos y piernas y la eliminación de aguas estancadas, donde se reproducen los mosquitos transmisores.

En su boletín semanal, el ISS también informó sobre otras arbovirosis, con 166 casos de dengue y 309 de virus chikunguña confirmados este año, todos sin fallecimientos.

En particular, alertaron sobre un importante brote de esta última enfermedad en la provincia de Módena (norte), con 216 casos confirmados hasta ahora.