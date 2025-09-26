Jason Derulo pierde la maleta al llegar a Moscú, donde dará un concierto pese a la guerra

Moscú, 26 sep (EFE).- El artista estadounidense Jason Derulo perdió su equipaje al llegar a Moscú, donde dará un concierto hoy y otro en San Petersburgo el domingo, a pesar de la negativa de muchos artistas a tocar en el país a causa de la guerra de Ucrania iniciada en 2022.