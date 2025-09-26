Jason Derulo pierde la maleta al llegar a Moscú, donde dará un concierto pese a la guerra

"Sí, es cierto", respondió la portavoz de la agencia Say Agency, Zhanna Garberm, al ser preguntada sobre el extravío de las pertenencias del artista, a lo que añadió que "pronto (el equipaje) debería ser entregado al artista", citada por TASS.
Sin embargo, no se especificó cómo perdió su equipaje el músico, que voló durante 30 horas hacia Moscú.
A pesar de la negativa de muchos artistas a actuar en Rusia debido al inicio de la guerra de Ucrania en 2022, Jason Derulo actuará en Moscú esta noche, y el domingo en San Petersburgo.
A lo largo de su carrera, el cantante y bailarín nacido en Miami y ascendencia haitiana, vendió más de 250 millones de sencillos en todo el mundo y obtuvo 14 discos de platino en Estados Unidos.
La canción con la que debutó, 'Whatcha Say', lanzada en 2010, alcanzó el primer puesto en la popular lista de éxitos de la revista estadounidense Billboard, mientras que el videoclip de la canción 'Wiggle', en colaboración con el rapero Snoop Dogg, acumula más de mil millones de visualizaciones en Youtube, plataforma vetada en Rusia.
El próximo 3 de diciembre se espera que actúe en el estadio VK de Moscú el rapero estadounidense Xzibit, cuya fama también corresponde a su participación en los años 2000 en el programa televisivo 'Pimp my ride', en el canal de música MTV, muy popular entonces en Rusia, que bebía de la cultura pop estadounidense tras la caída de la Unión Soviética.