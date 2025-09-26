Kiev veta a 3 militares húngaros en respuesta a medidas similares de Budapest

“Hemos impuesto una prohibición de entrada a tres oficiales militares de alto rango húngaros. Es nuestra respuesta simétrica a Hungría por su prohibición de entrada previa sin fundamento a nuestros oficiales militares. La falta de respeto de Hungría recibirá una respuesta adecuada, sobre todo, la falta de respeto a nuestro Ejército”, escribió Sibiga en X.

El ministro ucraniano no dio los nombres de los jerarcas militares húngaros vetados.

Hungría prohibió en julio la entrada a su territorio a dos coroneles y un general ucranianos responsables, según Budapest, del proceso de reclutamiento forzoso en que murió un ciudadano ucraniano de origen húngaro.

Un mes después, en agosto, el Gobierno del primer ministro húngaro, Víktor Orbán, prohibió la entrada al comandante de las fuerzas de drones ucranianas, Robert Brovdi, por haber dirigido los ataques ucranianos contra el oleoducto ruso Druzhba por el que Hungría importa petróleo de Rusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El primer ministro húngaro es la voz más crítica con Ucrania en la UE y la OTAN. Orbán es partidario de levantar las sanciones al Kremlin y ha insistido en la necesidad para su país de seguir importando petróleo directamente de Rusia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Orbán -que también rechaza el ingreso de Ucrania en la UE- ha criticado duramente los recientes ataques ucranianos al oleoducto Druzhba como un acto hostil injustificado.

Kiev acusa al primer ministro húngaro de sumisión al presidente ruso, Vladímir Putin.