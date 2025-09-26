La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas nombra a su nuevo presidente

En un comunicado, la AMACC destacó la trayectoria de Hidalgo tras haber participado en la creación de bandas sonoras de obras icónicas del cine mexicano, como ‘Amores perros’ (2000), película del director Alejandro González Inárritu que este año celebra su 25 aniversario, o ‘El Alcalde’ (2012) de los realizadores Carlos Rossini, Emiliano Altuna y Diego Osorno, ambas nominadas a los Premios Ariel a Mejor Música Original.

También, resaltó su labor en la postproducción y diseño sonoro para películas y obras de teatro, así lo hizo con el largometraje ‘Del olvido al no me acuerdo’ (1999) del director Juan Carlos Rulfo, hijo del mítico escritor mexicano Juan Rulfo, un trabajo con el que recibió el Ariel al Mejor Sonido.

Mientras que en 2022 recibió el premio al Mejor Diseño Sonoro de la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro, por la obra de ‘Tártaro’ del director David Psalmon.

El documento destaca que Hidalgo, de 53 años, ha ejercido como profesor por más de tres décadas en renombradas instituciones de educación superior en México, como la Universidad del Claustro de Sor Juana, la Universidad Iberoamericana y el Centro de Capacitación Cinematográfica (C.C.C.).

El compositor cuenta con su propia casa productora LIPA, Laboratorio de Investigación y Producción Audiovisual, con la que ha sido productor asociado de once largometrajes, y con la que desarrolla y produce largometrajes, pódcast y series.

“En 2023, en LIPA, desarrolló un departamento de investigación y producción dedicado a la Inteligencia Artificial con la que da servicios de consultoría y soluciones empresariales, servicios creativos y de medios y servicios de educación y capacitación”, señaló la academia.

El recién nombrado como titular de la institución, actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y parte activa de la AMACC.

Hidalgo ocupará la presidencia de la AMACC, hasta ahora a cargo del cineasta Armando Casas, cuyo mandato abarcó el periodo de 2023-2025.