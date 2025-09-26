La Asamblea Parlamentaria de la OTAN: España no estará sola ante posibles amenazas

Perestrello hizo esta afirmación en la primera visita a la ciudad española de Melilla, en el norte de África, de una delegación de este organismo, formada por unos 60 parlamentarios de 15 países, que estarán durante dos días en la ciudad para conocer su realidad y abordar asuntos como la inmigración, defensa y retos en el área del Mediterráneo y Oriente Próximo.

En declaraciones a los periodistas, Perestrello destacó la importancia de esta visita a Melilla porque "la seguridad de Europa también debe atender la situación en el flanco sur" aunque el foco esté puesto en su frontera oriental, habida cuenta que la amenaza que proviene de allí "es muy fuerte" tras las "reiteradas violaciones del espacio aéreo europeo" en las últimas dos semanas.

"La inestabilidad en el flanco sur puede ser responsable de la migración ilegal, la guerra híbrida y la creación de condiciones para el aumento del terrorismo. Y esta inestabilidad también genera numerosos problemas para la seguridad de los ciudadanos europeos en Europa", dijo Perestrello tras recordar que el concepto estratégico de la OTAN defiende "un enfoque también hacia el sur".

La Asamblea de la OTAN ofrece un foro en el que los parlamentarios de los 28 países miembros de la Alianza Atlántica se reúnen regularmente, para debatir y dar a conocer la opinión de los parlamentos y del público sobre los temas más diversos.

Aunque es independiente de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), de la que no forma parte, sus relaciones con el Organismo se han ido formalizando progresivamente.

Perestrello lanzó este mensaje tras ser recibido por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, quien señaló que esta ciudad, fronteriza con Marruecos, está cubierta por el paraguas de la OTAN, pese a no estar incluida en su tratado, al igual que la ciudad de Ceuta, también en el norte de África, porque es parte integrante de la territorialidad del Estado español".

El vicepresidente de la Asamblea Parlamentaria y senador español, Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu, puntualizó que la descripción geográfica de la OTAN que se recoge en su tratado fundacional no incluye a Ceuta y Melilla, pero el artículo 6.2 incluye las fuerzas de los países aliados desplegadas en el Mediterráneo "como objeto, también, de la invocación del artículo 5", relativo a la defensa colectiva.

La OTAN se fundó en 1949 y España se incorporó a la Alianza en 1982.