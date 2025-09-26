La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 1,31 %

Buenos Aires, 26 sep (EFE).- El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cerró este viernes con un alza del 1,31 %, hasta 1.791.045,47 unidades.