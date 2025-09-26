La Bolsa de Buenos Aires cierra con un alza del 1,31 %

Por su parte, el índice general S&P BYMA subió un 1,18 % para quedar en 75.042.359,59 puntos.
Entre las líderes, las acciones que más ganaron fueron las de Central Puerto (+3,96 %), Telecom Argentina (+3,78 %) y Bolsas y Mercados Argentinos (+3,39 %).
Entre las que más bajaron están Metrogas (-9,47 %), Transener (-6,48 %) y Sociedad Comercial del Plata (-5,91 %).
Los títulos públicos argentinos bajaron entre 1,4 % y 5,6 % en sus cotizaciones en dólares, mientras que el índice de riesgo país de Argentina subió 8,3 %, a 1.058 puntos básicos.
En el mercado cambiario, el dólar estadounidense bajó 5 pesos en el estatal Banco Nación, donde cerró en 1.350 pesos para la venta al público, mientras que en la plaza mayorista el valor de la moneda estadounidense bajó a 1.334 pesos por unidad.
En el mercado informal de divisas, el tipo de cambio paralelo o 'blue' subió 35 pesos, a 1.440 pesos para la venta, al tiempo que los denominados dólares financieros operaron esta jornada con tendencia al alza.
El dólar 'contado con liquidación' (CCL, que consiste en comprar localmente con pesos argentinos acciones o bonos y venderlos en dólares en Wall Street) subió 4,8 %, hasta 1.470,23 pesos por unidad.
En tanto, el 'dólar bolsa' o 'dólar MEP' (que se consigue comprando activos que cotizan a la vez en pesos y en dólares, se pagan en pesos al adquirirlos y se venden en dólares en el mercado bursátil argentino) avanzó 3,7 %, hasta los 1.431,44 pesos por dólar.