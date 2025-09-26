La bolsa de la India cae por el anuncio de nuevos aranceles de EEUU a los fármacos

El índice BSE Sensex de la Bolsa de Valores de Bombay (BSE), que agrupa los valores de treinta grandes empresas indias, perdía un 0,40 %, con las farmacéuticas liderando las caídas. Por su parte, el Nifty 50 de la National Stock Exchange (NSE), que representa a las cincuenta empresas más grandes y líquidas de India, caía un 0,41 %.
El índice Nifty Pharma, que agrupa a las principales farmacéuticas del país, registraron descensos de un 2,04%, con Sun Pharmaceutical Industries, una de las empresas más importantes del mercado, liderando la caída con un 2,95 %.
Aunque los nuevos aranceles se aplican únicamente a medicamentos de marca y patentados, no a los genéricos, la medida ha generado incertidumbre sobre posibles futuras restricciones a medicamentos más complejos o biosimilares.
La caída del mercado fue generalizada, marcando la sexta jornada consecutiva de pérdidas en un clima de nerviosismo. A la presión sobre el sector farmacéutico se sumó la debilidad del sector tecnológico, que también retrocedió ante la persistente inquietud por la restrictiva política de visados H-1B de Estados Unidos.
