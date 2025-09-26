Mundo

La bolsa de la India cae por el anuncio de nuevos aranceles de EEUU a los fármacos

Nueva Delhi, 26 sep (EFE).- Los principales índices bursátiles de la India cayeron este viernes, arrastrados por un fuerte desplome del sector farmacéutico, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un arancel del 100 % sobre los medicamentos de marca y patentados procedentes del país asiático.

Por EFE
26 de septiembre de 2025 - 05:30
El índice BSE Sensex de la Bolsa de Valores de Bombay (BSE), que agrupa los valores de treinta grandes empresas indias, perdía un 0,40 %, con las farmacéuticas liderando las caídas. Por su parte, el Nifty 50 de la National Stock Exchange (NSE), que representa a las cincuenta empresas más grandes y líquidas de India, caía un 0,41 %.

El índice Nifty Pharma, que agrupa a las principales farmacéuticas del país, registraron descensos de un 2,04%, con Sun Pharmaceutical Industries, una de las empresas más importantes del mercado, liderando la caída con un 2,95 %.

Aunque los nuevos aranceles se aplican únicamente a medicamentos de marca y patentados, no a los genéricos, la medida ha generado incertidumbre sobre posibles futuras restricciones a medicamentos más complejos o biosimilares.

La caída del mercado fue generalizada, marcando la sexta jornada consecutiva de pérdidas en un clima de nerviosismo. A la presión sobre el sector farmacéutico se sumó la debilidad del sector tecnológico, que también retrocedió ante la persistente inquietud por la restrictiva política de visados H-1B de Estados Unidos.

