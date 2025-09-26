La bolsa de la India cae por el anuncio de nuevos aranceles de EEUU a los fármacos

Nueva Delhi, 26 sep (EFE).- Los principales índices bursátiles de la India cayeron este viernes, arrastrados por un fuerte desplome del sector farmacéutico, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara un arancel del 100 % sobre los medicamentos de marca y patentados procedentes del país asiático.