La Bolsa de Londres sube un 0,77 % con las cotizadas de materias primas a la baja

El índice principal londinense, el FTSE-100, avanzó 70,85 puntos hasta los 9.284,83, mientras que el secundario, el FTSE 250 -que agrupa a empresas más pequeñas, generalmente británicas-, creció un 0,43 %, o 93,71 puntos, hasta los 21.681,48.

La mejor parada de la sesión en el parqué londinense fue la compañía de hoteles Intercontinental Hotels Group, que subió un 3,99 %; junto a la farmacéutica Hikma Pharmaceuticals (3,27 %) y la empresa aeroespacial Babcock International Group (3,16 %).

En el apartado de pérdidas, la empresa de energía y metales Metlen encabezó la lista después de que sus acciones bajasen un 2,09 %, seguido de la minera Rio Tinto (-1,72 %) y la embotelladora Coca-Cola Europacific Partners (-1,19 %).