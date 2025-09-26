La Bolsa de México hila dos jornadas al alza y acumula ganancia mensual de 1,8 %

Tan solo este viernes, el Índice de Precios y Cotizaciones, principal indicador de la BMV, avanzó 0,58 % hasta ubicarse en las 62.307,07 unidades, luego de alcanzar un nuevo máximo histórico de 62.102,13 el miércoles 24 de septiembre.

"En la semana, el índice subió +1,8 %, lo que elevó su ganancia acumulada en septiembre a +6,1 % y en 2025 a +25,8 %”, explicó a EFE el director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, Enrique Covarrubias.

Covarrubias detalló que, de las 36 emisoras que integran el IPC, 17 registraron alzas respecto al viernes previo.

“Los mayores avances correspondieron a Grupo México, Peñoles y Alsea, mientras que Genomma Lab, Banco del Bajío y Gentera concentraron las principales pérdidas", añadió el experto.

En la jornada, el peso mexicano se apreció 0,76 % frente al dólar, al cotizar en 18,36 unidades por billete verde, frente a los 18,50 en la jornada previa, según datos del Banco de México.

En su comparativo semanal, el peso mexicano se apreció un 0,59 % frente a los 18,39 del viernes pasado.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 3.821 millones de títulos por un importe de 5.046 millones de pesos (unos 274 millones de dólares).

De las 616 firmas que cotizaron en la jornada, 275 terminaron con sus precios al alza, 320 tuvieron pérdidas y 21 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la minera Frisco (MFRISCO A-1), con el 12,23 %; de la distribuidora de medicamentos Genomma Lab (LAB B), con el 4,66 %; de la sociedad Value Grupo Financiero (VALUEGF O), con el 4,29 %.

En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la exploradora de petróleo y gas Vista Oil & Gas (VISTA A), con el –2,73 %; conglomerado de medios Grupo Televisa (TLEVISA CPO), con el –2,28 %, y del el Grupo Industrial Saltillo (GISSA A), con el –1,66 %.