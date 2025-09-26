La Bolsa de Milán sube un 0,96 % alentada por los bancos y las aseguradoras

Roma, 26 sep (EFE).- La bolsa de Milán cerró este viernes al alza y su índice selectivo FTSE MIB subió un 0,96 % hasta los 42.646,23 puntos, impulsado por los buenos resultados del sector bancario y las aseguradoras.