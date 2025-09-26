La Bolsa de Milán sube un 0,96 % alentada por los bancos y las aseguradoras

Por otro lado, el índice general FTSE All-Share creció también un 0,92 % hasta situarse en los 45.221,82 enteros.
Durante la última sesión de la semana se intercambiaron unos 503 millones de acciones por un valor de unos 3.471 millones de euros (4.058 millones de dólares).
Las empresas con mejores resultados fueron las aseguradoras y los bancos, con Unipol encabezando las ganancias con una subida del 2,86 %, seguida de Generali (2,48 %), Banca Popolare Sondrio (2,45 %), Intesa Sanpaolo (2,22 %) y Bper Banca (2,12 %).
En contraste la empresa con peor desempeño fue Stmicroelectronics (2,02 %), la firma de moda Brunello Cucinelli (1,74 %), la marca de bebidas Campari (1,64 %) y el grupo automovilístico Stellantis (1,06 %).
