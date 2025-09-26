La Cámara Alta aprueba el presupuesto alemán para 2025, que es un 5 % superior al de 2024

El Bundesrat, en el que están representados los 16 estados federados de Alemania aprobó la ley de presupuestos de 2025 como último paso en el procedimiento legislativo, por lo que puede ser ahora promulgada y entrar en vigor con efecto retroactivo a partir del 1 de enero de 2025.

El presupuesto federal de 2025 contempla un gasto de 502.500 millones de euros, lo que supone un aumento de algo más del 5 % con respecto al anterior.

El nuevo endeudamiento del Estado se eleva a casi 82.000 millones de euros, sin contar los fondos especiales para impulsar la economía.

Para inversiones, la Ley de Presupuestos prevé unos 63.000 millones de euros, que pueden también financiarse con cargo al fondo especial de Infraestructura y Neutralidad Climática, dotado de hasta 500.000 millones de euros durante 12 años, que la Cámara Alta también aprobó este viernes en paralelo a través de otra ley.

De este monto total, 100.000 millones de euros se destinarán al Fondo de Clima y Transformación y otros 100.000 millones estarán disponibles para los estados federados en proyectos de infraestructura.

El Gobierno del canciller Friedrich Merz espera de esta manera impulsar de forma sistemática y sostenible la modernización de Alemania.

Las prioridades de inversión se concentran en los ámbitos de infraestructura, movilidad, digitalización, innovación, educación e investigación, protección del clima, así como en la seguridad interior y exterior.

Están previstos importantes recursos para la modernización de la infraestructura ferroviaria, vial y de puentes.