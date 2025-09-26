La consulta para elegir candidato presidencial divide a la izquierda colombiana

Los problemas comenzaron el 17 de septiembre cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó una fusión de los partidos Polo Democrático Alternativo, Unión Patriótica (UP) y Partido Comunista para conformar el Pacto Histórico, pero dejó por fuera al Progresistas -del que hacen parte los precandidatos María José Pizarro y Gustavo Bolívar- y Colombia Humana, fundado por el presidente Gustavo Petro.

Ante la imposibilidad de inscribirse, algunos candidatos recurrieron a la justicia ordinaria y el Tribunal Superior de Bogotá les concedió el jueves una medida provisional que suspende los efectos de la resolución del CNE.

Sin embargo, cuando todo parecía resuelto, el Pacto Histórico anunció que desiste de hacer la consulta por las "circunstancias jurídicas" que les impiden realizar la votación como "movimiento unificado", una decisión que no comparten todos los aspirantes.

Entre quienes están a favor de la realización de la consulta para elegir candidato está el presidente Petro, quien afirmó este viernes en X que debe realizarse la votación porque "es el pueblo el que tiene derecho a elegir sus candidatas o candidatos".

Por esa razón, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, rechazado por sectores del Pacto Histórico porque irá a juicio acusado de varios delitos de corrupción, se inscribió este viernes para la consulta en la Registraduría Nacional, autoridad electoral.

"Mi llamado a todos mis compañeros es a que vengan para acá (a la Registraduría a inscribirse), a que hagamos esta consulta juntos y que no mandemos mensajes de división sino de unión. Los colombianos y el Pacto quieren vernos unidos", expresó Quintero a periodistas.

La exministra de Salud Carolina Corcho, quien también se inscribió hoy, señaló que "oficialmente" el Pacto Histórico solicitó la realización de la consulta partidista.

"Oficialmente hay un acta del Comité de Garantías del Pacto Histórico, donde Carolina Corcho y otros precandidatos aparecemos en una consulta interna como precandidatos", dijo Corcho a periodistas tras inscribir su aspiración.

Sin embargo, la exministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, quien no está de acuerdo con la realización de la consulta, argumentó que no hay garantías que permitan la realización de la votación para elegir candidato presidencial del Pacto Histórico.

La alternativa que se baraja a la consulta del 26 de octubre es una encuesta -con método por definir- en la que se elegiría al candidato del Pacto Histórico, que a su vez disputaría en marzo próximo otra consulta con un frente de centro-izquierda.

"Teniendo en cuenta la falta de certezas jurídicas para realizar una consulta interna inmediata para elegir nuestro candidato o candidata a la presidencia, hemos decidido priorizar la consulta del Frente Amplio (con otros movimientos) en el mes de marzo como el espacio definitivo para escoger la opción ganadora que nos representará en las elecciones presidenciales de mayo", expresó Ramírez, también precandidata.

Por su parte, el senador Iván Cepeda, que también busca la nominación presidencial del Pacto Histórico, aseguró hoy que ese partido está "en una encrucijada" por la decisión del Consejo Nacional Electoral, que en su opinión desconoce "la voluntad de millones".

"Mientras avanzamos en la construcción de mecanismos de unidad, el establecimiento intenta sabotear jurídicamente este proceso. No lo permitiremos. Vamos a defender nuestro derecho político a constituirnos como una sola organización: la tentación de la división es una línea roja que no estamos dispuestos a cruzar ", señaló Cepeda en X.

El senador añadió: "No tememos ni a pactos politiqueros ni a las maquinarias que hoy pretenden tomarse el Pacto Histórico".

La primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas se celebrará el 31 de mayo de 2026 y la segunda, en caso de ser necesaria, será el 21 de junio.