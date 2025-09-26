La Cruz Roja de Venezuela entrega kits de higiene a 200 familias afectadas por las lluvias

Caracas, 26 sep (EFE).- La Cruz Roja de Venezuela informó este viernes que entregó kits de higiene y filtros de agua a 200 familias afectadas por las recientes lluvias en la población de Ciudad de Nutrias, en el estado Barinas (oeste).