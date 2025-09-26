La Cruz Roja de Venezuela entrega kits de higiene a 200 familias afectadas por las lluvias

"Ante las recientes lluvias en Ciudad de Nutrias, el voluntariado de la Cruz Roja venezolana se movilizó para acompañar y apoyar a las familias afectadas", señaló la organización en una publicación en Instagram.
La Cruz Roja dijo haber repartido kits de higiene, filtros de agua y mosquiteros por considerar que son "herramientas esenciales para prevenir la propagación de enfermedades en situaciones de emergencia".
Añadió que este aporte se dio gracias al Fondo de Emergencia para la Respuesta a Desastres (IFRC-DREF).
En julio pasado, el gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, aseguró que producto de la "crisis climática generada por el capitalismo salvaje", en ese estado resultaron afectadas por las lluvias unas 10.500 familias, es decir, aproximadamente 40.000 personas.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Además, sostuvo entonces, en una declaración transmitida por el canal privado Globovisión, que Ciudad de Nutrias fue una de las localidades de esa región con "mayor afectación", con unas 3.000 familias perjudicadas.
Chávez informó en ese momento que fueron habilitadas 15 refugios, a la vez que se acondicionaron varios sitios para la preparación de "la comida caliente".