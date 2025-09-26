La economía de Canadá se recupera y crece un 0,2 % en julio tras tres meses de contracción

Toronto (Canadá), 26 sep (EFE).- La economía de Canadá recuperó el crecimiento en julio tras tres meses de contracción, según datos dados a conocer este viernes por el organismo público Estadísticas Canadá (EC) que indican un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) de un 0,2 %.