La economía de Canadá se recupera y crece un 0,2 % en julio tras tres meses de contracción

En el segundo trimestre, la economía canadiense se contrajo un 0,4 % debido a la fuerte caída de las exportaciones y la inversión empresarial en maquinaria y equipos en medio del conflicto arancelario con EE.UU., el principal socio comercial de Ottawa.
Datos preliminares de agosto indican que el crecimiento se estancó el mes pasado. Tradicionalmente se considera que una economía ha entrado en recesión tras dos trimestres consecutivos de contracción.
EC señaló que el sector de minería, explotación de canteras y extracción de petróleo, con un aumento del 1,4 %, lideró el crecimiento de julio junto con manufactura industrial y comercio al por mayor.
La manufactura creció un 0,7 % en julio por la producción de vehículos y piezas, aunque la de acero se desplomó un 19,1 % tras la decisión de Estados Unidos de duplicar al 50 % los aranceles. En el lado negativo, el comercio al por menor se redujo un 1 %.
Canadá es uno de los países más afectados por los aranceles impuestos por Estados Unidos, su principal socio económico y el destino de un 76 % de sus exportaciones.