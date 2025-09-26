La Flotilla rechaza de nuevo la propuesta de entregar la ayuda humanitaria en Chipre

"No podemos aceptar esta propuesta porque llega para evitar que nuestros barcos naveguen en aguas internacionales con el riesgo de ser atacados", expresó la portavoz para Italia de la Glboal Sumud Flotilla, según recogieron medios locales.

"La cuestión de la ayuda es importantísima Nosotros estamos dispuestos a considerar mediaciones, pero no cambiando de rumbo porque eso significaría admitir que se permite a un gobierno actuar de manera ilegal sin poder hacer nada", añadió.

El pasado jueves, la Flotilla ya rechazó la propuesta del Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni de desviar la ayuda hacia Chipre, desde donde, con la implicación del Patriarcado Latino de Jerusalén, se transportaría posteriormente a Gaza.

El Ejecutivo intenta mediar con los activistas para evitar el riesgo de acercarse a aguas israelíes y tras los últimos ataques sufridos con drones.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Patriarcado Latino, encabezado por el cardenal italiano Pierbattista Pizzaballa, propuso entregar la ayuda transportada por la flotilla a sus parroquias en Chipre.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde allí, sería trasladada al puerto de Ashdod, en Israel, y luego enviada a Gaza a través de un corredor humanitario operado por la organización católica italiana Misericordias.

La intervención de Mattarella, poco habitual en un jefe de Estado italiano en este tipo de asuntos, se tituló "Llamamiento a las mujeres y a los hombres de la Flotilla" y empezó con la petición de "evitar poner en riesgo la seguridad de cualquier persona".

"El valor de la vida humana, que parece haber perdido todo significado en Gaza, donde se pisotea gravemente con sufrimientos inhumanos para la población, exige evitar poner en riesgo la seguridad de cualquier persona", empieza Mattarella.

Para ello, "para salvaguardar el valor de la iniciativa emprendida" considera "necesario preservar el objetivo de hacer llegar la ayuda recabada a la población que sufre".

"Me permito dirigir con especial énfasis un llamado a las mujeres y a los hombres de la Flotilla para que acepten la disponibilidad del Patriarcado Latino de Jerusalén —también comprometido con firmeza y valentía en su cercanía con la población de Gaza— para llevar a cabo la tarea de entregar de forma segura lo que la solidaridad ha destinado a los niños, mujeres y hombres de Gaza", termina.

La Flotilla, conformada por 51 barcos que zarparon desde las costas de España, Túnez, Italia y Grecia, se encuentra cerca de la isla griega de Creta con la intención de proseguir su travesía hacia la Franja de Gaza para romper el bloqueo israelí y entregar la ayuda.

El Gobierno de Italia ha enviado dos naves militares, para asistir a los barcos de la flotilla en caso de necesidad, turnándose, no de forma simultánea, y el de España ha enviado otra, el patrullero oceánico Furor.