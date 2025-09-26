La inminente muerte de un pulpo que cuida a sus huevos en acuario de EEUU causa conmoción

"Nos entristece profundamente la senescencia de Ghost, nuestro pulpo gigante del Pacífico, descansa a la sombra mientras nuestro personal de cuidado animal le brinda atención y apoyo durante esta transición natural en su ciclo de vida", informó en un comunicado el Acuario del Pacífico en la ciudad de Long Beach.

"El proceso de fin de vida que atraviesan las hembras de pulpo gigante del Pacífico después de poner huevos es el mismo, independientemente de si los huevos son fértiles o no, y lamentablemente no se puede detener ni prevenir reubicando los huevos", agregó el recinto, al que Ghost llegó en mayo de 2024.

El cefalópodo Ghost pesa casi 23 kilogramos y tiene una coloración vibrante. En la etapa final de su vida, los cuidadores lo están alimentando con "mariscos de calidad", crean hábitats especiales para ella y le otorgan "atención veterinaria de vanguardia".

La mayoría de hembras de pulpo mueren pocos días después de poner sus huevos, pues desde entonces se enfocan únicamente en su cuidado, dejando de alimentarse por completo.

La noticia de su próxima muerte ha entristecido a los aficionados del acuario, quienes guardaban un buen recuerdo del pulpo.

Marla Husovsky, una mujer que posee una membresía en el acuario, dijo al Washington Post que siempre sintió que Ghost sabía cuándo los visitantes estaban allí para verla. El pulpo extendía sus tentáculos y ocasionalmente giraba la cabeza hacia el cristal.

Mientras que otra niña de cinco años, Nicole Whiting, dijo al citado medio que ver a Ghost fue su actividad favorita del acuario.