La izquierda gala amenaza con una moción de censura tras los primeros anuncios de Lecornu

El líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon llamó enseguida a través de redes sociales a presentar una nueva moción de censura, apenas dos semanas después del nombramiento de Lecornu, después de que su antecesor, el centrista François Bayrou, cayera por una moción de confianza.

El líder socialista, Oliver Faure, aseguró posteriormente que están dispuestos a votar en favor de esa moción de censura porque las declaraciones del primer ministro "no incluyen ningún esfuerzo" de los exigidos por su partido.

"Si hoy nos preguntan si apoyaremos la moción de censura, la apoyaremos", aseguró Faure, visiblemente molesto, en la televisión TF1.

Para apoyar el presupuesto de 2026, los socialistas pedían aumentar los impuestos a los más ricos y el primer ministro descartó en un entrevista al diario Le Parisien rescatar el Impuesto sobre la Fortuna, suspendido por Emmanuel Macron a su llegada al Elíseo en 2017, o la llamada 'tasa Zucman' sobre los bienes de los más ricos.

En su lugar, propone introducir mayor justicia fiscal con una reforma de los impuestos, que no precisa.

El jefe del Gobierno recibirá a los representantes de los grupos parlamentarios el próximo viernes para hacer avanzar el presupuesto para 2026, que tiene que ser aprobado posteriormente por un Parlamento en el que no tiene mayoría.

Antes, Lecornu aseguró que tiene previsto nombrar a su nuevo Ejecutivo, puesto que el actual está en funciones desde la dimisión de Bayrou.