La ministra principal norirlandesa celebra la suspensión del juicio contra Kneecap

La líder del Sinn Féin en la provincia británica recibió con "enorme satisfacción" la decisión adoptada hoy por el juez Paul Goldspring respecto a las acusaciones presentadas por la fiscalía del Reino Unido contra Liam Óg Ó Hannaidh.

"Estos cargos formaban parte de un intento premeditado por silenciar a quienes se pronuncian en contra del genocidio israelí en Gaza", escribió O'Neill en X.

La jefa del Ejecutivo norirlandés, de coalición con unionistas probritánicos, destacó que el trío Kneecap -originario de Belfast- ha usado los "escenarios de todo el mundo" para denunciar la situación en Gaza, al tiempo que recordó que es necesario "seguir alzando la voz y defendiendo los derechos del pueblo palestino".

Ó Hannaidh estaba acusado de exhibir durante un concierto en Londres una bandera de la organización Hizbulá, considerada una organización terrorista por el Reino Unido desde marzo de 2019.

El argumento para desestimar el caso y no enviar a juicio al músico fue que hubo un "error técnico" en la forma en que se presentó el cargo en su contra.

El músico, de 27 años, que actúa bajo el nombre artístico de Mo Chara, fue acusado por la Policía Metropolitana de Londres el pasado 21 de mayo de un delito de terrorismo por supuestamente haber mostrado esa bandera durante una actuación del grupo el 21 de noviembre de 2024 en el recinto O2 de Londres.

El magistrado principal Paul Goldspring explicó este viernes ante el tribunal de Woolwich (sureste de Londres) que la acusación contra Liam Óg Ó Hannaidh es "ilegal" y "nula".

También la presidenta del Sinn Féin, Mary Lou McDonald, denunció hoy los intentos "por silenciar" al popular grupo de rap irlandés, si bien celebró que "han fracasado": "Kneecap no es la historia. La historia es el genocidio en Gaza", dijo.

"Mo Chara se ha pronunciado contra el genocidio de Israel, por la gente de Gaza, por una Palestina libre", agregó la dirigente del partido nacionalista, antiguo brazo político del ya inactivo IRA.