La Policía de Venezuela incauta 519 kilos de marihuana en el occidente del país

Caracas, 26 sep (EFE).- La Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Venezuela incautó 519 kilos de marihuana en el estado Lara (oeste), tras un operativo en el que hubo un "intercambio de disparos", informó este viernes el Viceministerio de Prevención y Seguridad.