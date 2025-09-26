La Policía de Venezuela incauta 519 kilos de marihuana en el occidente del país

"Durante el procedimiento se produjo un intercambio de disparos, tras el cual fueron retenidas las sustancias ilícitas, distribuidas en 24 sacos que contenían 864 panelas", señaló la institución, que no aclaró si hubo detenidos o heridos en el operativo.
La comisión de la PNB, prosiguió, interceptó "tres camionetas y un vehículo que ingresaban desde el estado Falcón (noroeste)".
El pasado 15 de septiembre, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, informó que cuatro personas fueron detenidas en el estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia), acusadas de transportar 3.680 kilos de cocaína.
A través de una publicación en Instagram, Cabello explicó que las personas detenidas provenían del sector Puerto López, en La Guajira colombiana, cerca de la frontera con el estado Zulia.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Según cifras oficiales, hasta agosto de 2025 se han incautado más de 60.000 kilos de sustancias ilícitas en distintas regiones del país.