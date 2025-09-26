La UE apela decisión de la OMC en su disputa comercial con Indonesia por biocombustibles

Según fuentes cercanas a la OMC, la delegación indonesia ha lamentado la decisión de llevar la disputa a un órgano que no puede actuar debido a la negativa de uno de los miembros, Estados Unidos, al nombramiento de nuevos jueces.
La disputa fue iniciada en 2023 por Indonesia contra los derechos compensatorios impuestos a sus exportaciones de biodiésel a la UE, según los Veintisiete para contrarrestar subsidios y beneficios fiscales recibidos por productores del país asiático.
Un panel de la OMC concluyó en agosto que algunos de esos derechos compensatorios de la UE no cumplían con las normativas comerciales internacionales.
La delegación de la Unión Europea recordó a la indonesia que en otra disputa paralela, en este caso con decisión de la OMC favorable a los Veintisiete, el país asiático tomó la misma decisión de apelar el caso y con ello bloquear su resolución.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
En aquel caso, el panel de la OMC consideró en enero acordes a las normas las restricciones en los Veintisiete al uso del aceite de palma como materia prima para biocombustibles, frente a la oposición de principales productores de esa materia prima, como Indonesia o Malasia.