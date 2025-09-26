La UE apela decisión de la OMC en su disputa comercial con Indonesia por biocombustibles

Ginebra, 26 sep (EFE).- La Unión Europea ha decidido apelar una decisión de la Organización Mundial del Comercio (OMC) mayormente favorable a Indonesia en la disputa por las tasas europeas a las importaciones de biodiésel indonesio, lo que en la práctica aboca al caso a un limbo legal, dado que el Órgano de Apelación, última instancia de la OMC, está bloqueado desde finales de 2019.