Las farmacéuticas chinas caen en bolsa ante los nuevos aranceles de Trump a medicamentos

Shanghái (China), 26 sep (EFE).- Las farmacéuticas chinas bajaron hoy en bolsa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase aranceles del 100 % a la importación de medicamentos, incluso pese a que los analistas apuntan a que el impacto de esa medida será limitado en el país asiático.

Por EFE
26 de septiembre de 2025 - 04:25
Pasadas las 15.00 hora local (07.00 GMT), en Hong Kong registraban bajadas Hansoh Pharmaceutical (-1,58 %), Sinopharm (-0,6 %) o CSPC Pharmaceutical (-1,4 %), y también la biotecnológica Wuxi Biologics (-1,6 %) y su filial Wuxi Apptec (-1,98 %).

En los parqués de la China continental, que cerraron a la mencionada hora, seguían esa misma tendencia firmas como Huahai Pharmaceutical (-5,32 %), BeiGene (-4,38 %) o Hisun Pharmaceutical (-0,68 %).

Sin embargo, analistas de Citi Research citados por la prensa económica apuntan a que estos aranceles tendrían un "impacto limitado" sobre las firmas chinas del sector, ya que las provenientes del país asiático solo supusieron un 4 % de las importaciones farmacéuticas estadounidenses en 2024.

Trump anunció en redes sociales que estas nuevas tasas forman parte de su plan para disminuir el déficit federal y estimular la manufactura dentro del país, avanzando asimismo nuevos gravámenes del 50 % a gabinetes de cocina y tocadores de baño, del 30 % a muebles tapizados o del 25 % a camiones pesados.

