Las farmacéuticas chinas caen en bolsa ante los nuevos aranceles de Trump a medicamentos

Shanghái (China), 26 sep (EFE).- Las farmacéuticas chinas bajaron hoy en bolsa después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciase aranceles del 100 % a la importación de medicamentos, incluso pese a que los analistas apuntan a que el impacto de esa medida será limitado en el país asiático.