León XIV nombra su sucesor en el Dicasterio para Obispos, su primer gran cambio en Curia

Ciudad del Vaticano, 26 sep (EFE).- El papa León XIV ha nombrado al italiano Filippo Iannone nuevo prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, cargos que desempeñaba él antes de su elección papal, según confirmó este viernes la Santa Sede.