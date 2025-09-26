Libertad bajo fianza para hermano de Liam y Noel Gallagher, que niega cargos de violación

Paul, de 59 años, también se declaró inocente en el juzgado de Southwark, al sur de la capital británica, de un cargo de comportamiento coercitivo y controlador, tres cargos de agresión sexual, otros tres por estrangulamiento y dos más por amenazas de muerte y por agresión con lesiones físicas graves.

Los supuestos delitos cometidos por Gallagher habrían tenido lugar entre 2022 y 2024 y corresponderían a una única denunciante que permanece en el anonimato, según confirmó el bufete de abogados Carson Kaye Solicitors, a cargo de la defensa del acusado, en un comunicado el pasado 28 de julio.

Paul es un año mayor que Noel y siete años mayor que Liam y, aunque los tres hermanos se criaron juntos en Mánchester (noroeste de Inglaterra), él nunca ha tenido relación con la exitosa banda, que en la actualidad se encuentra en plena gira mundial de reunión, tras 16 años de separación.

El juez decretó libertad bajo fianza para Gallagher hasta el inicio de las sesiones judiciales, previstas para el 13 de septiembre de 2027.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy