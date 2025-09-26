Libertad bajo fianza para seis organizadores de protestas por Palestine Action en R.Unido

La juez Cheema-Grubb del tribunal penal de Old Bailey, en Londres, ordenó a los acusados que proporcionaran los códigos para acceder a sus dispositivos digitales incautados antes del 10 de octubre y les concedió la libertad condicional bajo fianza hasta la próxima vista en tribunal, que tendrá lugar el 12 de diciembre.

Del mismo modo, fijó provisionalmente para el próximo 22 de junio de 2026 la fecha del juicio.

Los cargos contra Timothy Crosland, de 55 años, Dawn Manners (61), David Nixon (39), Patrick Friend (26), Gwen Harrison (58) y Melanie Griffith (62), están relacionados con los planes para las concentraciones que tuvieron lugar en Londres, Cardiff (Gales) y Manchester (norte de Inglaterra) durante este verano.

En la capital británica, la policía detuvo a 857 personas por respaldar al colectivo ilegalizado el pasado julio, mientras que 33 lo fueron por agredir a agentes y otros delitos de orden público.

Uno de los acusados, David Nixon, permaneció de pie y con los ojos cerrados durante la vista mientras sostenía un cartel en el que se podía leer "Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action".

El Gobierno del Reino Unido ilegalizó a Palestine Action en julio bajo la Ley de Terrorismo del Año 2000 después de vandalizar dos aviones en una base militar del Ejercito británico, lo que convierte en delito, con sentencias que llegan hasta los 14 años de prisión, ser miembro del grupo propalestino o mostrar apoyo al mismo.