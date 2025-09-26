Lluvias provocan fuertes inundaciones en República Dominicana, con cientos de desplazados

Las precipitaciones, provocadas por una activa onda tropical con potencial ciclónico, han desbordado ríos, arroyos y cañadas, e inundando viviendas completas, como ocurrió en el municipio Del Rosario, en la provincia de Azua, en alerta roja (máxima) junto al Distrito Nacional, Santo Domingo, San Cristóbal y San José de Ocoa.

En Del Rosario, Frangel de la Paz narró a EFE que junto a su familia fue sorprendido por la situación mientras dormían la noche del jueves. Cuando bajó de la cama, aseguró, el agua le daba por la cintura.

"No atendí a lo material, atendí a sacar los niños" de la vivienda, una de las 160 casas afectadas por los aguaceros en Azua, a unos 110 kilómetros de Santo Domingo.

"Se nos dañó todo, solo nos quedó la ropita que tenemos encima, solo tenemos a Dios, necesitamos ayuda", aseguró el hombre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una situación similar narró su vecina Rafaela Pérez quien perdió "todo, la lavadora, el comedor, el televisor, radio..." por lo que tuvo que dormir en un albergue después de que las lluvias llegaran a la mitad de la casa.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

No es la primera vez que ocurre una situación como la de anoche, por lo que Pérez clama por la intervención de las autoridades para que no se repita.

"La misma situación que pasó ahora ha pasado varias veces", secundó en declaraciones a EFE Luis Céspedes Nova, vecino del lugar.

De acuerdo con el informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que mantiene en alerta 30 de las 32 provincias del país, las lluvias han obligado al desplazamiento de 1.781 personas, 774 de ellas en Azua, donde el desbordamiento del río Tabaré anegó 110 viviendas.

En total, las precipitaciones han afectado a 351 casas y diez acueductos, lo que ha dejado sin agua a miles de usuarios.

Las lluvias obligaron a la suspensión de la jornada laboral en el sector público en las cinco demarcaciones en alerta roja, donde también fue cancelada la docencia.

El presidente del país, Luis Abinader, informó de la activación de los organismos de emergencia para proteger a la población, mientras pidió a la población "seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse atentos a los informes", según escribió en la red social X.

Las precipitaciones causan alarma cada año en la República Dominicana. Uno de los episodios más graves se registró en noviembre de 2023, cuando más de 20 personas murieron a causa de las torrenciales lluvias que afectaron la capital y otras regiones del país.