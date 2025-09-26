Lou Rinaldi llega a Uruguay para asumir como nuevo embajador de Estados Unidos

La representación diplomática detalló que en los próximos días Rinaldi presentará sus cartas credenciales al mandatario uruguayo, Yamandú Orsi.

Antes de viajar a Uruguay, Rinaldi aseguró que su labor en el país suramericano estará orientada a promover los intereses de Estados Unidos en tres áreas claves.

"Fortalecer los lazos económicos entre nuestros países, mejorar la seguridad pública en el hemisferio y trabajar con Uruguay para apoyar la democracia, los derechos humanos y confrontar el autoritarismo en la región", puntualizó.

En diciembre del año pasado, el entonces presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó como nuevo embajador en Uruguay a Rinaldi, a quien definió como "un amigo de toda la vida" y un "gran golfista".

"Lou es un gran golfista y estará en un país con algunos campos excelentes", afirmó en ese momento un comunicado de su equipo de transición. "Un exitoso empresario, emprendedor y amigo de toda la vida, Lou aporta una vida de experiencia y una perspectiva única a este importante papel", añadió Trump.

Su nominación fue enviada al Senado el 24 de marzo de este año y confirmada allí el pasado 1 de agosto. Doce días después juró su cargo en Washington ante el subsecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Cart Weiland.

Rinaldi creció en Uruguay y estudió en la Universidad del Trabajo entre 1970 y 1973.

La anterior embajadora de Estados Unidos en el país suramericano, Heide Fulton, dejó ese cargo en junio de este año, luego de dos años y medio de trabajo.