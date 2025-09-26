Lukashenko propone construir central nuclear para las regiones anexionadas ucranianas

"Puede ser que (la planta se construya) en el este del país para suministrar, si es necesario, electricidad a las regiones liberadas por Rusia: Jersón, Zaporiyia, Lugansk y Donetsk", dijo Lukashenko a su homólogo ruso, Vladímir Putin durante una reunión en el Kremlin que fue transmitida por televisión.

Lukashenko aseguró que la agencia atómica rusa Rosatom ya ha "explorado opciones" para la construcción de una nueva central en el país vecino.

"Comenzaremos de inmediato a construir una nueva planta si surge necesidad (en electricidad) en el oeste de Rusia y en las regiones liberadas", insistió.

En Bielorrusia ya opera una central nuclear que fue inaugurada en 2020. Moscú otorgó a Minsk un préstamo de 10.000 millones de dólares por 25 años para su construcción.

