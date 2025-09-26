Más de 30 países coordinan en Nueva York plan común para acabar con "impunidad" de Israel

Este evento de carácter ministerial se celebró en Nueva York de forma paralela a la Asamblea General de Naciones Unidas -donde al mismo tiempo intervenía el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu,- y congregó a representantes de Turquía, España, Catar, Brasil, Chile, Indonesia, Jordania, Irlanda, México, Noruega o Arabia Saudí, entre otros.

El total de 34 países presentó medidas legales, diplomáticas y económicas para consolidar "la respuesta global a los crímenes constantes de Israel, estableciendo un modelo para que todos los Estados cumplan de inmediato con sus obligaciones y creando mecanismos sólidos de rendición de cuentas", según dijo el Grupo de La Haya en un comunicado.

Entre estas propuestas, destacaron prohibir las exportaciones e importaciones de uso militar a Israel; rechazar que envíos de armamento procedente de terceros países hagan escala en sus puertos; revisar contratos públicos para evitar financiar instituciones que apoyen "la ocupación"; exigir que acabe "la impunidad" ante la Corte Internacional de Justicia; o imponer un embargo energético a Israel.

"La elección que cada gobierno tiene ante sí es clara: complicidad o cumplimiento (del derecho internacional). La historia nos juzgará no por los discursos que pronunciamos, sino por las acciones que tomamos", afirmaron Colombia y Sudáfrica en un comunicado conjunto como líderes de esta iniciativa.

El Grupo de La Haya recalcó también que estas propuestas no deben ser "opcionales", sino "vinculantes en virtud de la Convención sobre el Genocidio, las opiniones consultivas de la Corte Penal Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas".

Por su parte, el embajador de Palestina ante la ONU, Riyad Mansour, estuvo presente en la reunión e indicó que ésta puede suponer un "punto de inflexión" para que llegue la "rendición de cuentas" de Israel como "paso previo y fundamental para hacer justicia" con el pueblo palestino.

Esta cumbre se desarrolló después de que esta semana expirara el plazo de doce meses establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas para que Israel cumpla con medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia y tras el reciente anuncio de la Comisión Internacional Independiente de Investigación de la ONU, que estableció que Israel está perpetrando un genocidio en Gaza.