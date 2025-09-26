Más de 350 migrantes detenidos en cuatro días por la Patrulla de Carreteras de Florida

"Hoy queremos anunciar una exitosa operación liderada por la Patrulla de Carreteras de Florida en coordinación con nuestros socios estatales y federales: han encontrado a 354 personas que son ilegales en nuestro estado y las deportarán", indicó Collins en un evento con agentes estatales.

El vicegobernador, del Partido Republicano, recordó que Florida es uno de los pocos estados que han empoderado a su patrulla de caminos para realizar operativos migratorios de manera complementaria a los del Gobierno federal y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).

Aunque no precisó sus nacionalidades ni dónde están detenidos mientras esperan su expulsión, Collins presumió de los dos centros de detención migratoria abiertos por el gobernador Ron DeSantis: Alligator Alcatraz (Alcatraz de los caimanes), al oeste de Miami, y Deportation Depot (Depósito de deportaciones), en el norte.

Apenas horas antes, el cónsul de México en Orlando, Juan Sabines Guerrero, reportó que hay 176 mexicanos detenidos en Deportation Depot, más del triple que hace una semana, y que todos los arrestos los realizaron autoridades locales de Florida por conducir sin licencia del estado o ir como pasajeros sin documentos migratorios.

Collins aseguró que Florida "tiene más acuerdos federales 287(g)", para que las agencias de seguridad locales cooperen con ICE, "y deportaciones que cualquier otro estado en la nación".

"Nuestras tropas estatales y agentes de seguridad están realizando retenes por cuestiones migratorias en nuestros caminos cada día. Se está patrullando cada milla de carretera en el gran estado de Florida", avisó.

Los centros de detención de Florida han sido emblemáticos de la política migratoria de Trump, en cuya Administración se ha duplicado aproximadamente la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), con más de 58.000 detenidos en septiembre, según la organización Trac.