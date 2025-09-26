Más de un millón de personas en Perú están en alto riesgo en caso de incendios forestales

En ese sentido, el Plan Multisectorial ante Incendios Forestales 2025-2027, elaborado por la Presidencia del Consejo de Ministros, detalló que 488 distritos están en riesgo muy alto y 262 en riesgo alto de sufrir estos siniestros, señaló la agencia oficial Andina.

Los distritos se encuentran en los departamentos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali.

El documento oficial indicó que este tipo de emergencias se ha convertido en "un peligro recurrente" en las zonas altoandinas y amazónicas, y que la situación puede agravarse por efecto del cambio climático, el incremento de sequías, la migración y el cambio de uso de los suelos.

Estimó, en ese sentido, que hay 511.339 personas en zonas de alto riesgo, con casi 142.000 de ellas en el departamento sureño de Puno, y que otras 567.094 viven en zonas en riesgo, más de 115.000 de estas en la norteña Cajamarca.

La situación también pone en riesgo muy alto a más de 1 millón de hectáreas de área agrícola y en riesgo alto a 1,3 millones de hectáreas de este tipo.

En las zonas mencionadas también hay 1.395 monumentos arqueológicos en riesgo muy alto y 919 en riesgo alto.

Andina precisó que el plan fue elaborado ante el incremento de los incendios forestales registrados entre 2003 y 2023 por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

Más de 8.000 incendios forestales en cinco años

Solo durante los últimos cinco años se ha contabilizado más de 8.000 emergencias de ese tipo, con la cifra más alta en 2024, cuando se registraron 2.746 incendios forestales hasta octubre, cuando se cerró la estadísticas usadas para la elaboración del plan.

Según las cifras oficiales, en 2020 Las emergencias llegaron a 1.349, en 2021 fueron 817, en 2022 sumaron 1.429, y en 2023 fueron 1.201.

En ese sentido, para este año el plan contempla la ejecución de 23 intervenciones que deben ser desarrolladas por los ministerios de Desarrollo Agrario y Riego, Defensa, Cultura, Ambiente y Desarrollo e Inclusión Social.

Las acciones comprenden investigaciones sobre la gestión del riesgo y asistencia técnica, estudios de escenarios de riesgo, asistencia técnica para la implementación de sistemas de alerta temprana, campañas de comunicación y asesoramiento a gobiernos regionales y municipios sobre tema.

Además, servicios de interpretación o traducción de mensajes en lenguas indígenas u originarias, capacitación a brigadas de apoyo para la protección del patrimonio cultural y líneas de control para reducir el riesgo de los inmuebles prehispánicos ante estos acontecimientos.

También se elaborarán reportes sobre las condiciones favorables para la ocurrencia de incendios forestales, avisos sobre las condiciones atmosféricas y se articularán los servicios de entidades públicas en territorios en los que ocurran estas emergencias.