Meloni llama a la madre del cooperante italiano detenido en Venezuela

Trentini fue arrestado hace nueve meses en un control en Venezuela por motivos que aún no han sido esclarecidos.

"Meloni renovó su cercanía personal y la del Gobierno a la familia del operador humanitario italiano, quien pudo recibir una visita del jefe de misión italiano en Caracas el pasado 23 de septiembre", explicó la Oficina de Prensa del Ejecutivo en un comunicado.

En julio, el Gobierno de Meloni designó a Luigi Vignali, director general de los Italianos en el Mundo, como enviado especial para gestionar la situación de los ciudadanos italianos encarcelados en Venezuela.

Hace un mes, el Ministerio de Exteriores italiano confirmó la excarcelación de dos italo-venezolanos presos en cárceles venezolanas y reiteró que continuará con las acciones para lograr la liberación de otros detenidos, entre ellos Alberto Trentini.

