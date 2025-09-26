Merz pide a la CE que levante la prohibición del motor de combustión a partir de 2035

"Abogo entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, y abogo ante la Comisión Europea por levantar esta prohibición del motor de combustión", señaló el canciller en un congreso de empresarios en Berlín, en declaraciones citadas por la cadena NTV, después de que ya en otras ocasiones había manifestado su posición a favor de la flexibilidad tecnológica en el sector.

Merz insistió en que es la industria del automóvil la que debe decidir cómo alcanzar los objetivos de neutralidad climática.

"Es fundamentalmente equivocado que el Estado imponga de forma unilateral tecnologías que deben ser alcanzadas o prohibidas en un determinado momento temporal. Ambas cosas son igual de equivocadas", afirmó.

Además aludió al elevado número de vehículos con motor de combustión que, según se calcula, seguirán circulando a partir de 2035 por las calles y que necesitarán tener acceso a combustibles fósiles: 40 millones en Alemania y 250 millones en Europa, afirmó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Merz pidió a la Comisión Europea una decisión rápida para que las empresas cuenten con certezas que les permitan invertir con tiempo en las tecnologías adecuadas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El sector del motor alemán se halla en crisis debido, entre otros factores, a las escasas ventas de vehículos eléctricos, que además exponen a los fabricantes al riesgo de sanciones de la Comisión Europea en función del nivel de emisiones contaminantes de los automóviles vendidos.

Según datos de la Asociación de los Fabricantes de Automóviles Alemanes (VDA), solo en los últimos dos años los fabricantes de automóviles y de componentes de automoción han eliminado 55.000 puestos de trabajo en este país.