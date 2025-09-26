MSF suspende sus actividades en Ciudad de Gaza por el aumento de las hostilidades

Ginebra, 26 sep (EFE).- La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) anunció la suspensión de sus actividades en Ciudad de Gaza, la principal de la Franja, ante el rápido deterioro de la situación de seguridad en el contexto de la actual ofensiva israelí.