MSF suspende sus actividades en Ciudad de Gaza por el aumento de las hostilidades

"Los cada vez mayores ataques de las fuerzas israelíes han generado un nivel de riesgo inaceptable para nuestro personal, obligándonos a suspender unas actividades médicas vitales", señaló un comunicado de la organización.
El coordinador de emergencias de MSF en Gaza, Jacob Granger, aseguró que las clínicas de la organización "están rodeadas por las fuerzas israelíes", en un momento en el que los pacientes más vulnerables, incluyendo bebés en cuidados neonatales, no pueden moverse y corren grave peligro.
MSF subrayó que aunque muchas personas han huido hacia el sur por las órdenes israelíes de evacuación, hay aún cientos de miles en Ciudad de Gaza a los que no les queda más remedio que permanecer en esa zona de hostilidades.
Pese a la suspensión de sus actividades, la organización expresó su intención de seguir apoyando en otros centros clave como los hospitales Al Helou y Al Shifa "mientras continúen funcionando".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
MSF reiteró su llamamiento a que las autoridades israelíes garanticen el acceso sin obstáculos y la seguridad para las organizaciones humanitarias que operan en la Ciudad de Gaza.