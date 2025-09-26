ONG denuncia ataque de la Guardia Costera libia contra barco de rescate en el Mediterráneo

"Una lancha patrullera donada por Italia a las milicias libias abrió fuego contra el barco de rescate Sea-Watch 5, que estaba realizando una operación de salvamento", explicó Sea-Watch en un comunicado.

El ataque denunciado por la ONG, que llega un mes después de que la Guardia Costera libia atacase a otro barco de salvamento en el Mediterráneo, ocurrió poco después de que la tripulación rescatase a 66 personas en peligro.

"La lancha patrullera libia Corrubia Clase 660 ya había solicitado por radio a Sea-Watch 5 que virara hacia el norte. Como eso habría significado interrumpir el rescate, la tripulación del barco de rescate no cumplió con las órdenes de la milicia libia. La milicia entonces se acercó al barco de rescate y finalmente abrió fuego. La tripulación y las personas rescatadas resultaron ilesas", detalló la ONG.

Tras el incidente, el Sea-Watch 5 emitió una señal de socorro e informó a las autoridades de Alemania e Italia, así como a la Policía federal. En respuesta, fue desplegado el avión Frontex Eagle2, que confirmó la presencia de la lancha libia a unas 8 millas náuticas del barco de la ONG.

La organización exige "investigaciones inmediatas y consecuencias serias por parte de Italia y de la Unión Europea".

"En el Mediterráneo se están alcanzando niveles inauditos de violencia contra la sociedad civil. Este es el segundo episodio en pocas semanas de ataques contra la flota civil de rescate", denunció la portavoz de Sea Watch, Giorgina Linardi.

Linardi señaló que los ataques libios son "consecuencia directa de las políticas europeas".

"Es inaceptable que el gobierno italiano y la Unión Europea permitan que milicias criminales disparen contra civiles usando las antiguas lanchas patrulleras de la Guardia de Finanzas italiana. Italia debería suspender inmediatamente el memorando con Libia y revocar los acuerdos que fomentan la violencia y ponen en peligro la seguridad de los ciudadanos", concluyó.

El pasado 25 de agosto, la ONG SOS Méditerranée denunció que su barco Ocean Viking fue alcanzado por múltiples disparos realizados desde otra patrullera libia mientras transportaba a 87 migrantes rescatados.

En ese caso, la Comisión Europea pidió a las autoridades libias esclarecer lo ocurrido, mientras que la Fiscalía de Siracusa, en la isla italiana de Sicilia (sur), abrió una investigación.