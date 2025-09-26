ONU denuncia el asesinato de más de 1.800 civiles en Sudán del Sur en lo que va de año

Otras 1.693 personas resultaron heridas, 423 fueron secuestradas y 169 sufrieron violencia sexual en el marco del conflicto entre enero y septiembre, lo que representa un aumento del 59 % en el número total de víctimas respecto al mismo período del año pasado, indicó la oficina, dirigida por el alto comisionado Volker Türk.
El organismo aclaró que es probable que las cifras reales sean más altas, ya que las restricciones de seguridad y el acceso limitado a las zonas afectadas por el conflicto han dificultado la verificación completa de los incidentes violentos.
Türk expresó su profunda preocupación por la población civil en el joven país, ante el riesgo de un colapso del acuerdo de paz de 2018 y "un retorno a la violencia generalizada".
"Hago un llamamiento a las partes del acuerdo de paz y a la comunidad internacional, incluidos los organismos regionales, para que hagan todo lo posible por sacar a Sudán del Sur del borde del abismo, garantizando que el arduamente alcanzado acuerdo se mantenga y se aplique plenamente", destacó en un comunicado.
