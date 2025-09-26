ONU denuncia el asesinato de más de 1.800 civiles en Sudán del Sur en lo que va de año

Ginebra, 26 sep (EFE).- La situación en Sudán del Sur, país que desde su independencia en 2011 sufre un larvado conflicto entre el gobierno y varios grupos armados, se ha deteriorado rápidamente en 2025 con al menos 1.854 civiles asesinados, denunció este viernes la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos.