París sube un 0,97 % y logra cerrar la semana en verde

El indicador de referencia estuvo en positivo durante toda la jornada, pero se agudizó en el tramo final, tras la apertura de Wall Street, lo que le permitió superar las ganancias que venía acumulando durante la semana y acabar en los 7.870,68 puntos.

Los inversores intercambiaron acciones por valor de casi 3.200 millones de euros.

El constructor Bouygues se hizo con la cabeza del selectivo, con una subida del 2,58 %, en una jornada marcada por el buen comportamiento de los valores financieros, con subidas de Crédit Agricole (+2,52 %) y BNP Paribas (+2,24 %).

En el otro extremo se situó el grupo de bebidas y licores Pernod Ricard, con una caída del 2,46 %, por delante de las tecnológicas Capgemini (-2,26 %) y STMicroelectronics (-2,08 %).

