Partido de María Corina Machado exige liberar a una activista detenida hace cuatro meses

A través de su cuenta en X, VV indicó que Ramos "se ha preparado y se ha enfocado en formar a otros" en la política y es una "líder que ha demostrado su amor profundo por el país".

"Hoy, todos esos logros quisieron ser secuestrados por el régimen, pero sus propósitos siguen siendo un ejemplo para todos los que seguimos empujando esta lucha", expresó.

Según el Comité de DD.HH. de VV, actualmente hay 111 activistas y dirigentes de este partido detenidos, entre ellos Ramos.

Este lunes, la Comisión de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela dijo que las investigaciones que ha efectuado en el último año, periodo en el que reportó un repunte de la represión relacionada con el resultado de las presidenciales de 2024, confirman que sigue ocurriendo "el crimen de persecución por razones políticas".

Destacó que "no existe autoridad nacional que haya demostrado ser capaz de prevenir, perseguir y sancionar las graves violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes internacionales", por lo que "la única esperanza de justicia para las víctimas" recae en definitiva en la comunidad internacional.

Según la ONG Foro Penal, hay 823 presos políticos en Venezuela, la mayoría detenidos tras las presidenciales de julio del año pasado, cuando el ente electoral -controlado por funcionarios afines al chavismo- proclamó como mandatario reelecto a Nicolás Maduro, y la oposición liderada por Machado y Edmundo González Urrutia denunció este resultado como fraudulento.

El Gobierno y la Fiscalía niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran que cometieron varios delitos, una afirmación que rechazan varios partidos opositores y organizaciones.