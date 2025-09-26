Pena de muerte en suspenso en China para ex alto cargo legislativo de la ciudad de Qingdao

El Tribunal Popular Intermedio de Yantai hizo pública la sentencia en su cuenta oficial en la red social Wechat tras considerar probado que Zhang aprovechó distintos cargos entre finales de 1999 y febrero de 2023 para obtener beneficios para entidades y particulares en ámbitos como adjudicación de obras, obtención de derechos de uso de terrenos y ajustes de personal.

Según la resolución, el acusado recibió o solicitó de forma ilegal, de manera directa o a través de terceros, bienes valorados en más de 317 millones de yuanes (44 millones de dólares, 38 millones de euros).

El fallo califica la cuantía de los sobornos como "extremadamente elevada" y describe las circunstancias del caso como "especialmente graves".

No obstante, la sala acordó que la pena de muerte no se ejecute de forma inmediata. En su decisión tuvo en cuenta atenuantes como que, tras su puesta a disposición, Zhang confesó los hechos, aportó de manera voluntaria información sobre parte de las conductas que no estaban en conocimiento de los investigadores, manifestó arrepentimiento y colaboró en la recuperación de fondos.

Así, la pena de muerte se suspende por un plazo de dos años, durante los cuales, si Zhang no comete nuevos delitos y muestra buen comportamiento, su sentencia será conmutada a cadena perpetua, una práctica común en los casos de corrupción en China.

Este proceso judicial se enmarca en la campaña anticorrupción que emprendió el actual secretario general del Partido Comunista Chino (PCCh, gobernante) y presidente de China, Xi Jinping, tras su llegada al poder en 2012 y que ha dejado a varios altos cargos condenados por aceptar sobornos millonarios.

Además de sectores como el financiero, la campaña apunta a ámbitos tan diferentes como el deportivo, el tabacalero y el farmacéutico, entre otros, en medio de las sospechas por parte de algunos expertos de que las acusaciones forman parte de una estratagema para acabar con sus críticos y rivales.