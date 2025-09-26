Peruano detenido en Paraguay es trasladado a cárcel a la espera de extradición

Erick Luis Moreno Hernández, quien fue detenido con fines de extradición el miércoles durante un allanamiento a una vivienda en la ciudad de San Lorenzo (centro), fue llevado por vía terrestre desde Asunción, la capital del país, hacia un pabellón de máxima seguridad del Centro Penitenciario de Reinserción Social Martín Mendoza de la ciudad de Emboscada, en el departamento de Cordillera (centro).
El jefe del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional de Paraguay, Walter Molinas, dijo a periodistas que Moreno pasó la noche del jueves en un "calabozo común" de esta dependencia donde también se le realizaron exámenes médicos.
"Tengo entendido que va a someterse al proceso de extradición", afirmó el jefe policial, quien aseguró haber conversado con el detenido.
Los jueces penales de Garantía Clara Ruiz Díaz y Francisco Acevedo decretaron este jueves que Moreno "deberá cumplir la medida cautelar de prisión preventiva", según la decisión adoptada durante la audiencia convocada para "su identificación" y para comunicarle "la petición de extradición".
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
A Moreno, según el documento judicial, se le atribuyen los presuntos delitos de secuestro y organización criminal, que tienen una expectativa de pena máxima de 30 y 20 años en Perú, respectivamente.
La Policía paraguaya informó este jueves en un comunicado que Moreno fue detenido en atención a una "orden de captura internacional" y a una "notificación roja, con fines de extradición".
En agosto pasado, el Gobierno peruano había aprobado ampliar su pedido de extradición de Moreno al acusarlo de robo agravado, tras haber presentado una solicitud por los presuntos delitos de secuestro, organización criminal y extorsión agravada.
'El Monstruo' estaba incluido en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior de Perú, que ofrecía 1 millón de soles (282.000 dólares o 240.000 euros) por información sobre el prófugo.