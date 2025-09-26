Peruano detenido en Paraguay es trasladado a cárcel a la espera de extradición

Asunción, 26 sep (EFE).- El presunto líder de una banda de secuestradores y extorsionadores en Perú, conocido con el alias de 'el Monstruo', fue trasladado este viernes a una penitenciaría ubicada en el centro de Paraguay, luego de que un juzgado local ordenara su prisión preventiva, informaron fuentes policiales y judiciales.