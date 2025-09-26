Petro propondrá en la ONU la creación de un "ejército de salvación" global para Palestina

Naciones Unidas, 26 sep (EFE).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este viernes su intención de proponer una resolución en la Asamblea General de la ONU para crear un "Ejército de salvación" del pueblo palestino, que contaría con efectivos militares procedentes de diferentes países, ante el "genocidio" de Israel.