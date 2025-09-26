Portugal propone Oporto para acoger la sede de la nueva autoridad aduanera europea

El Ejecutivo del primer ministro portugués, el conservador Luís Montenegro, aseguró que el país reúne las condiciones necesarias para asegurar las instalaciones de esta nueva entidad, "en particular por su localización geográfica".

"El país es la puerta de entrada natural para el comercio transatlántico e intercontinental en Europa, con una extensa frontera marítima, teniendo una gran tradición en materia aduanera", argumentó.

Destacó también el historial de innovación de la Autoridad Tributaria y Aduanera lusa, en especial en la digitalización de los procedimientos tras una "fuerte inversión" en tecnología y modernización en los servicios públicos.

Considera el Ministerio de Finanzas que Portugal está "bien posicionado y con capacidad para formar y atraer cuadros técnicos altamente especializados" a través de sus universidades y centros de investigación.

En concreto, ve la ciudad de Oporto como la localización "más adecuada", ya que -defendió- asegura una buena accesibilidad e infraestructuras, condiciones de acceso al mercado de trabajo y a la educación, seguridad y calidad de vida.

La Autoridad Aduanera de la Unión Europea será responsable de supervisar la Plataforma de Datos Aduaneros europeos y deberá mejorar la cooperación entre las autoridades aduaneras y de control del mercado y los agentes de autoridad, tanto en el ámbito comunitario como en el nacional.

El Gobierno portugués precisó que la sede elegida deberá estar preparada para acoger la EUCA en 2026 y espera que en 2034 se incorporen a las instalaciones cerca de 250 trabajadores.