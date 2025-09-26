Raphael suspende un concierto en España por un proceso gripal

La oficina de representación del cantante indicó que el concierto se suspende por "motivos médicos relacionados con un proceso gripal", lamentó las molestias que la cancelación pueda causar y agradeció "de antemano la compresión y apoyo" del público y la organización.

Raphael, que tiene 82 años, tenía previsto cantar durante cerca de hora y media.

El conocido intérprete tiene previsto ofrecer cinco conciertos en octubre, todos ellos en España: el próximo día 4 en la plaza de toros de Murcia, el día 11 en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, el día 18 en la plaza de toros de Almería y los días 24 y 25 en el Auditorium de Palma de Mallorca.

El cantante español ha vuelto este año a los escenarios tras su ingreso hospitalario del pasado 18 de diciembre, después de que se sintiera indispuesto –presentaba dificultades en el habla– en la grabación del programa 'La Revuelta' de Televisión Española.

Descartado un ictus tras los primeros análisis, el artista estuvo ingresado durante diez días en dos centros hospitalarios diferentes en los que se le detectó un linfoma cerebral primario con dos nódulos cerebrales en el hemisferio izquierdo que le provocaban los síntomas neurológicos que presentó.

Tras su alta, se informó que Raphael había empezado a recibir tratamiento específico para esta patología y que continuaría haciéndolo a partir de entonces de forma ambulatoria.

Por esta causa, se cancelaron los conciertos que el cantante tenía programados para los primeros meses de 2025 en Estados Unidos, República Dominicana, Costa Rica, Puerto Rico y México, tal como sucedió con los dos conciertos especiales que debería haber celebrado en Madrid los pasados 20 y 21 de diciembre.