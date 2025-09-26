Rauw Alejandro rinde homenaje a los ritmos afrocaribeños en 'Cosa Nuestra: Capítulo 0'

'Cosa Nuestra: Capítulo 0' está compuesto por 14 canciones y es el 'spin-off' oficial y la historia de origen de su quinto disco, 'Cosa Nuestra', nominado a Álbum del Año en los Latin Grammy y a Álbum Latino del Año en los Billboard Latin Music Awards 2025.

El nuevo álbum cuenta con las colaboraciones de Mon Laferte, De La Rose, Wisin, Ñengo Flow, Jey One, Saso, Rvssian y Ayra Starr, según el comunicado de Sony Music Latin.

Llega respaldado por cuatro sencillos previos, incluido 'Carita Linda', que alcanzó el número uno en Latin Airplay y Latin Pop Airplay; y la fusión de house, bomba y plena 'GuabanSexxx'.

El nuevo proyecto marca, además, la incursión de Rauw en la salsa con temas originales, con sus primeras canciones del género: 'Callejón de los Secretos' con Mon Laferte y 'Mirando al Cielo'; así como su primera bachata, 'SILENCIO', producida y escrita por Romeo Santos.

El cantante se prepara para iniciar el próximo 13 de octubre su gira mundial 'Cosa Nuestra América Latina' en Santiago de Chile. Ofrecerá conciertos también en Buenos Aires, Sao Paulo, Bogotá y Ciudad de México, entre otras ciudades.