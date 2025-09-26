Rector de la UNAM “redoblará esfuerzos” de seguridad tras muerte de estudiante en México

“La universidad redoblará sus esfuerzos no solo para garantizar la seguridad y las condiciones adecuadas de estudio y de sus estudiantes, sino también para encontrar salidas y la forma de atender sus necesidades y evitar que la frustración o la soledad los lleven a equivocar el rumbo”, advirtió Lomelí.

Durante la inauguración del Modelo Parlamentario Universitario de la UNAM en la Cámara Baja, Lomelí recordó el caso de Lex Ashton, de 19 años, quien, tras atacar con un arma blanca a Jesús Israel, de 16 años, ha sido vinculado por publicaciones en redes sociales a grupos incel, ecosistemas de la manosfera que promueven discursos de masculinidad tóxica y antifeminismo.

Lomelí señaló que las universidades y en general, las instituciones de educación superior deben dar alternativas a las y los jóvenes para que no se dejen arrastrar por mensajes que se difunden en redes sociales; además de reforzar, en el sentido más amplio, la atención a la salud mental.

Incluso destacó que “quienes hoy ocupan estas curules tienen una responsabilidad mayúscula” al momento de imaginar y construir soluciones frente a “los desafíos nacionales y globales”, como lo es la juventud.

Sobre el ataque en el que Jesús Israel perdió la vida en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, ubicado en la alcaldía Coyoacán en Ciudad de México, informó que se mantiene una mesa de diálogo con alumnos y padres, a fin de instrumentar medidas adicionales a las ya existentes.

Recordó que, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el primer trimestre de este año había 30,4 millones de personas de entre 15 y 29 años, lo que equivale al 23,3 % de la población total.

“En la UNAM, más de 372.000 estudiantes integran una comunidad talentosa que se forma no solo en las aulas, sino también en las acciones cotidianas de ciudadanía y en el entramado colectivo que, día con día, contribuyen a tejer”, sentenció.

Junto al presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, el rector de la UNAM también subrayó que la juventud universitaria ha sido una fuerza decisiva en los capítulos más trascendentes de nuestra historia, como lo fue el movimiento del 1968, el cual fue reprimido por el Estado mexicano que provocó la muerte de más de 300 estudiantes.

El lunes alrededor de las 13:00 hora local (18.00 GMT) Lex Ashton atacó con un arma blanca a Jesús Israel, quien perdió la vida en un estacionamiento de la escuela.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el caso está siendo investigado por “homicidio calificado y lesiones dolosas”, y que el presunto responsable está hospitalizado bajo la custodia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), luego de haberse lanzado de un edificio del plantel, lo que le provocó la fractura de ambas piernas.