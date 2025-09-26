Rescatan a una treintena de inmigrantes en dos embarcaciones en Canarias

Además, los equipos de salvamento marítimo de España rescataron esta madrugada, en el sur de la misma isla, a una treintena de personas que iban en otra barquilla.

Este último grupo de migrantes, auxiliado en torno a las 06:00 horas de este viernes a unos 4 kilómetros al sur del Faro de Maspalomas, es conducido hasta el muelle de Arguineguín, también en Gran Canaria, para recibir asistencia humanitaria y sanitaria, informaron a EFE fuentes de los servicios de emergencias.

La expedición a Arguineguín la conforman una treintena de personas, pero aún se desconoce si en ella hay niños o mujeres, además del estado de salud en el que llegarán a Gran Canaria.

Por otro lado, los cuatro ocupantes de la patera que arribó a Pozo Izquierdo, en el sureste de Gran Canaria, presentaban buen estado de salud, por lo que, tras ser atendidos por el servicio de urgencias del archipiélago, no fue necesario evacuarlos a centros sanitarios de la isla.

