Rusia advierte de consecuencias tras declaraciones europeas sobre posible derribo aviones

"Las declaraciones sobre el derribo de aviones rusos son, como mínimo, imprudentes e irresponsables, y, por supuesto, peligrosas por sus consecuencias", dijo el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la televisión pública rusa.

Horas antes, Peskov ya había calificado de "irresponsables" las palabras de políticos europeos y asegurado que no quería "ni hablar de eso".

Según el Kremlin, "las acusaciones contra Rusia de que sus aviones violaron un espacio aéreo y penetraron en algún cielo son infundadas".

"Y, por supuesto, en el contexto de tanta imprudencia, hacer declaraciones tan agresivas (sobre el derribo de aviones) supone otra escalada muy significativa de tensiones cerca de nuestras fronteras", concluyó.

Anteriormente, el canciller alemán, Friedrich Merz, afirmó que los países aliados no permitirán que se sigan produciendo violaciones del espacio aéreo con aviones y con drones rusos, que han sido denunciadas por Polonia, Rumanía y los países bálticos.

Además, según la agencia Bloomberg, unos representantes occidentales se reunieron recientemente con diplomáticos rusos, a los que advirtieron que esos países responderán con la fuerza a las próximas incursiones aéreas rusas.

Las tensiones fronterizas entre Rusia y los miembros europeos de la OTAN se han disparado desde que a mediados de septiembre una veintena de drones rusos penetraran en territorio de Polonia, que lo consideró "un acto de agresión".