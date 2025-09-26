Sale en libertad bajo fianza exgobernador del Banco Central libanés acusado de corrupción

Salameh, que encabezó el conocido como Banque Du Liban hasta hace dos años, abandonó el centro donde permanecía detenido a las afueras de Beirut entre fuertes medidas de seguridad, después de pagar unos 14 millones de dólares en efectivo como fianza, informó la Agencia Nacional de Noticias (ANN).

Un tribunal ya le había otorgado la posibilidad de libertad bajo fianza hace un mes, pero no salió libre hasta este viernes.

El economista, quien permaneció al frente de la entidad emisora durante tres décadas ininterrumpidas entre 1993 y 2023, fue detenido en septiembre del pasado año tras ser acusado de malversación, robo de fondos públicos, fraude y enriquecimiento ilícito.

Los cargos están relacionados con una serie de transacciones presuntamente fraudulentas realizadas durante un periodo de tres años entre el intermediario financiero Optimum Invest y el Banco Central, que habría ingresado con ello miles de millones de dólares para esconder sus pérdidas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En los años previos, Salameh ya se había enfrentado a varias investigaciones en territorio libanés y europeo por presuntos delitos económicos, que le valieron la emisión de prohibiciones de viaje, congelaciones de bienes e incluso órdenes de arresto en su contra nunca implementadas.